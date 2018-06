Bayern Monaco, retroscena Tolisso: “Vicinissimo al Napoli, Ancelotti è un grande”

Corentin Tolisso, 23 anni francese, la scorsa estate fa ha detto sì al Bayern Monaco dopo un lungo corteggiamento da parte di tanti club tra cui anche la Juventus e il Napoli. E proprio sui due club italiani, il centrocampista della Nazionale ha svelato un retroscena in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.



NAPOLI – “Con Aurelio De Launretiis parlai al telefono per una decina di minuti, mi fece un’ottima impressione. Fui vicinissimo agli azzurri, poi però scelsi di provare a fare il salto di qualità proprio con la maglia del Lione. E infatti, un anno dopo, mi sono preso il Bayern e la nazionale…”. Su Ancelotti poi, suo allenatore in Germania: “Carlo è un grande. Ha vinto di tutto, non c’è bisogno di dire altro. Del suo Napoli mi piace tantissimo Insigne: tra i calciatori italiani, è quello che apprezzo di più”.

NO ALLA JUVENTUS – Prima di trasferirsi alla corte di Ancelotti al Bayern Monaco, però Tolisso ricevette un’offerta da un altro club italiano, la Juventus. Secca fu la risposta del centrocampista che ammette: “Io preferii il Bayern”.

MONDIALE – Sull’Italia che non parteciperà alla massima competizione per le Nazionali: “Dispiace tanto che siate rimasti fuori, ci sono dei buoni calciatori in Nazionale. La Svezia, però, ha meritato di qualificarsi”. Sulla sua Francia, data tra le favorite dai media: “Francia vincitrice in Russia? Vedremo, per farcela dovremo essere fortissimi. E Brasile, Argentina, Spagna e Germania se la giocano con noi”.

Tolisso al Bayern Monaco