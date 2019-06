Borriello, nuova vita: pronto ad investire nei monopattini elettrici

Dopo aver salutato l’Italia ed essersi avventurato ad Ibiza, non per vacanza, ma per giocare con la squadra della città, per Marco Borriello pare aprirsi un altro mondo dedicato all’imprenditoria.

Accostato nelle ultime settimane ad un mondo ben distante da quello a cui siamo abituati a vederlo, precisamente alla società americana Helbiz, fondata nel 2017 e che si occupa anche di monopattini elettrici, l’ex bomber anche di Milan, Cagliari e Genoa ha davvero sorpreso tutti confermando le voci. Sul proprio account Instagram, infatti, l’attaccante ha voluto parlare del suo desiderio di affermarsi in un altro settore, quello delle startup che studiano, in modo particolare, come evitare l’inquinamento globale.

“Voglio precisare che da sempre sono affascinato dalle startup e soprattutto quelle che studiano come evitare l’inquinamento globale”, ha scritto Borriello. “Con il mio Staff stiamo valutando d’investire su tale progetto”, ha poi concluso l’ex attaccante per il quale si prospetta un futuro da imprenditore.