Buffon, futuro al Porto: può prendere il posto di Casillas

Dopo la decisione di non rinnovare il contratto con il Paris Saint-Germain, per Gianluigi Buffon è iniziata la caccia al prossimo club. Il portiere italiano non sembra avere alcuna intenzione di dire addio al calcio giocato e per lui le offerte non mancano.

In Italia si sono mosse Atalanta e Parma, ma l’estremo difensore valuta importanti offerte anche all’estero. Le ultime indiscrezioni lo vorrebbero molto vicino al Porto dove, con il recente problema di salute di Iker Casillas, il ruolo di primo portiere risulterebbe scoperto. Ecco perché Buffon pensa seriamente di andare alla corte di Conceiçao e avere un ruolo da protagonista. La possibile opzione portoghese sarebbe intrigante anche dal punto di vista della Champions League. Il Porto, infatti, prenderà parte alla prossima edizione della coppa.