Calcio femminile, Atletico Madrid-Barcellona è da record: 50.000 biglietti venduti!

50.000 biglietti venduti per Atletico Madrid-Barcellona. Fin qui nulla di strano, verrebbe da pensare, se non fosse che la partita in questione sia valida per il campionato di calcio femminile. Numeri da record, che superano il precedente primato stabilito lo scorso gennaio per il match di Bilbao tra Athletic e Colchoneros, quando furono 48.121 gli spettatori presenti. Cifre che testimoniano la crescita del movimento in Spagna, con il torneo femminile seguito da un numero sempre più elevato di appassionati.

La gara, in programma domenica prossima al Wanda Metropolitano, potrebbe essere decisiva per la corsa al titolo, con la squadra madrilena che ha sei punti di vantaggio sulla formazione blaugrana.