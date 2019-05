Chelsea, futuro senza Hazard: la squadra avrà un nuovo ’10’

Finale di Europa League da giocare a Baku contro l’Arsenal, poi sarà rivoluzione. In casa Chelsea resta da decidere il futuro di diversi componenti della squadra della prossima stagione: dal tecnico ai giocatori, fino allo staff.

Tra i vari calciatori in bilico, senza dubbio il più importante è Eden Hazard corteggiato dal Real Madrid e che sembra essere destinato alla Liga. Dall’Inghilterra, proprio a proposito del futuro del belga, sono sicuri che il club abbia già trovato una sorta di soluzione interna. Secondo quanto scrive il Daily Mail, infatti, il Chelsea ha deciso che la maglia, che fino a questa stagione è appartenuta ad Hazard, l’importante divisa numero 10, sarà data a Callum Hudson-Odoi. Sarà il 18enne inglese il futuro dei Blues. Nonostante anche lui sia corteggiatissimo, in modo particolare dal Bayern Monaco, la società di Abramovich ha deciso in investirlo di questa importante responsabilià.