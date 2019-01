Evra diventa un Simpson: la vignetta con Homer è virale

Sempre più uomo social, Patrice Evra, ex difensore di Juventus, Manchester United e della Nazionale francese.

Questa volta, non è un suo video a far parlare, bensì un ritratto su Instagram che lo raffigura accanto al famoso protagonista del celebre cartone animato Homer Simpson.

Il divano, forse, più famoso d’America, vede questa volta non l’intera famiglia Simpson, ma solo il padre con accanto l’ex terzino.

I LOVE THIS GAME – Non poteva mancare la celebre frase che ha contraddistinto fin qui Evra e il suo rapporto con i social. Infatti, il suo “I love this game“, non appare sotto forma di audio, bensì sulla maglietta e sulla vignetta del parlato di Homer.

Inutile dire che il post Instagram ha già ricevuto migliaia di like. Evra ha colpito ancora…