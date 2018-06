FIGC, ufficiali le nuove date del calciomercato: chiude il 17 agosto

Con un comunicato, la FIGC ha diramato le date del nuovo calciomercato. Tante le novità, la più importante, la scandenza: il mercato chiuderà, come annunciato da tempo da Malagò, il 17 agosto. C’è però una contraddizione. La chiusura non è prevista per la Serie C, dove invece le società potranno continuare a tesserare calciatori fino al 25 agosto. Vengono inoltre previste nuove date per definire i riscatti e controriscatti. Ecco i dettagli:

ACCORDI PRELIMINARI – È consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la Lega accordi preliminari fino al 30 giugno 2018.

OPZIONI E CONTROPZIONI – Da lunedì 18 giugno a mercoledì 20 giugno 2018, per le opzioni; da giovedì 21 giugno a sabato 23 giugno 2018, per le controopzioni.

CESSIONE DI CONTRATTO STIPULATO CON CALCIATORI PROFESSIONISTI – La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista può avvenire nei seguenti periodi: da domenica 1° luglio a venerdì 17 agosto 2018 ore 20.00; da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 ore 20.00. Queste date sono valide tra le società di Serie A, tra le società di Serie B, tra le società di Serie A e Serie B, nonché dalle Società di Serie C alle Società di Serie A e Serie B. Per quanto riguarda le società di Serie C e dalle Società di Serie A e Serie B alle Società di Serie C: da domenica 1° luglio a sabato 25 agosto 2018 ore 12.00; da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 ore 20.00.

Mancini elogia Balotelli e l’Italia