Gascoigne ci ricasca: ubriaco al ristorante, ma per fortuna c’è Redknapp…

Ennesima disavventura per l’ex fuoriclasse Paul Gascoigne. L’inglese, i cui problemi con l’alcool sono ormai ben noti, si è presentato completamente ubriaco all’interno di un elegante ristorante di Bournemouth, all’interno del quale stava cenando l’allenatore Harry Redknapp assieme alla moglie Sandra. Il tecnico ha invitato Gazza a sedersi al tavolo insieme a lui, ma l’ex giocatore della Lazio, come raccontano alcuni testimoni, era completamente fuori controllo, inciampando continuamente e proferendo bestemmie. Alla fine Redknapp, dopo aver pagato il conto, è riuscito a portare fuori Gascoigne, riconducendolo a casa con la propria automobile.

PREOCCUPATO – L’allenatore, nel vedere l’ex centrocampista in quelle condizioni, non avrebbe nascosto la propria preoccupazione, con i problemi con l’alcool di Gascoigne che continuano infatti a non placarsi. L’intera vicenda, in questi giorni, è stata riportata dal Sun.