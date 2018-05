Inter, ti ricordi Van der Meyde? Ora fa lo Youtuber

C’è chi se lo ricorda per la sua storica esultanza. Chi invece perché il suo talento è andato sprecato, probabilmente troppo presto. Andy van der Meyde, dopo una vita passata tra calcio, alcool e donne, ha deciso di cambiare completamente stile. Ora si è dato ai video su Youtube.

NUOVA PROFESSIONE – Ecco la nuova vita dell’olandese, tra il suo marchio di abbigliamento e i video sul proprio canale YouTube. Più di 60 filmati caricati, 52mila utenti iscritti e tanto calcio nella sua testa. Il suo canale sulla più famosa piattaforma di video al mondo raccoglie infatti oltre 52mila iscritti, e 61 video caricati. Famiglia, amici, calcio e macchine i suoi temi preferiti. I video meno cliccati sono anche quelli più brevi, dove immortala dei momenti passati con moglie e figli, oltre a qualche video selfie in cui parla di calcio. Ma la specialità dell’olandese ex Inter sono le sue interviste in auto con calciatori olandesi ancora in attività. Filmati da circa quindici minuti, registrati rigorosamente in macchina che fanno scintille tra i fan con anche 500mila visualizzazioni. Tra i nomi più famosi degli intervistati si vedono Ziyech, El Ghazi, Locadia, Zivkovic, El Hamdaoui, insomma, tutti quei giovani talenti del calcio d’Olanda che potranno imparare qualche segreto, sul calcio e magari su come evitare di gettare via una carriera promettente.

