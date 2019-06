Juventus, Paratici cambia look alla squadra: ecco i primi due innesti

In attesa di sciogliere il dubbio sull’allenatore, con Maurizio Sarri prossimo alla firma, ecco che la Juventus si prepara alla campagna acquisti per il prossimo mercato. Agnelli, Paratici e Nedved sono pronti a puntellare la rosa per provare a confermarsi in Italia e trionfare anche in Europa.

Ecco perché, prima di pensare al grande colpo ad effetto, la dirigenza è a lavoro per sistemare alcune zone del campo di vitale importanza. Il ruolo degli esterni è fondamentale e, nell’ultima stagione, in quei reparti c’è stato qualche problema.

SUL MERCATO – La Juventus è alla ricerca di rinforzi per le corsie esterne. I bianconeri stanno pensando a Danilo del Manchester City, sul quale c’è forte anche l’interesse dell’Inter, e a Emerson Palmieri del Chelsea, che potrebbe seguire Sarri in bianconero. Sono loro due, per il momento, i candidati principali a vestire la maglia della Vecchia Signora nella prossima stagione. Se De Sciglio verrà confermato, lo stesso non si può dire di Joao Cancelo che, con ogni probabilità, farà il percorso opposo a quello di Danilo, direzione Citizens.