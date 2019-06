Kinsey Wolanski, invasione di campo d’oro: guadagnati 3,5 milioni!

La finale di Champions League dello scorso sabato tra Liverpool e Tottenham, vinta dai Reds per 2-0, è stata animata dall’invasione di campo di Kinsey Wolanski, modella statunitense classe 1996. Un gesto che, in pochissime ore, ha permesso alla ragazza di incrementare in maniera pazzesca il numero di follower su Instagram, passati rapidamente da 300.000 a quasi due milioni e mezzo. Il profilo della Wolanski è stato poi in seguito bloccato, ma questo non ha impedito alla giovane e al suo fidanzato di guadagnare una cifra record.

INCASSI RECORD – Secondo quanto raccolto dall’Apex Group Marketing, il gesto della ragazza ha permesso al sito hot del compagno di guadagnare 3,5 milioni di euro, grazie alla pubblicità operata dal costume indossato dalla modella. Poco importa quindi che Kinsey abbia dovuto pagare una multa di 15.000 per l’invasione di campo…