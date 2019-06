L’ex bomber Miccoli a processo: chiesti 3 anni e 6 mesi di reclusione

Il sostituto procuratore generale di Palermo, Ettore Costanza, ha chiesto per l’ex attaccante Fabrizio Miccoli la condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione. Egli è accusato nel processo d’appello di “estorsione aggravata dal metodo mafioso“. In primo grado Miccoli era stato condannato alla stessa pena in passato ed è reo di aver chiesto aiuto a un amico, Mauro Lauricella, figlio del boss della Kalsa, Antonio, per aiutare a sua volta un l’ex fisioterapista del Palermo Giorgio Gasparini al fine di recuperare 20mila euro spesi nella discoteca Paparazzi di Isola delle Femmine. La vicenda è diventata di dominio pubblico al momento della cattura del padre di Lauricella, allora latitante: dalle intercettazioni sono emerse le parole di Miccoli e del figlio del boss. Stando all’accusa, Miccoli nel 2011 consegnò a Gasparini una busta contenente 8mila euro, ottenuti grazie alle pressioni del capo mafioso, che avrebbe fatto pesare la sua appartenenza a Cosa Nostra.