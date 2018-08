Liverpool, Firmino cuore d’oro: salva due vite con una donazione

La scorsa stagione si è conclusa con due delusioni per Roberto Firmino, entrambe maturate nell’Europa dell’est: prima la sconfitta a Kiev in finale di Champions League contro il Real Madrid e poi l’eliminazione del suo Brasile a Russia 2018 nei quarti di finale contro il Belgio.

In attesa di capire se magari l’annata che sta per cominciare sorriderà a livello di successi, l’attaccante del Liverpool, la cui bacheca finora è ancora vuota, è riuscito ad alzare un altro trofeo, molto più importante: quello della solidarietà.

L’ex Hoffenheim attraverso una donazione ha contribuito in maniera determinante a salvare la vita dei fratelli João Vitor e Miguel, rispettivamente di sei e un anno, che soffrono di atrofia muscolare spinale (SMA): sua moglie, Larissa Pereira, ha infatti annunciato che insieme al marito verseranno per questa causa i 67mila euro che mancano per completare le spese.

Il giocatore scuola Figueirense è venuto a conoscenza di questa situazione grazie ad una campagna sui social network mirata a raccogliere i milioni di euro destinati al trattamento medico e lanciata dai genitori dei piccoli; la madre Graciele, attraverso un video pubblicato su Instagram in cui tutti i membri della famiglia indossano la maglia del nativo di Maceiò, ha espresso tutta la sua felicità: “Ho pianto molto perché stavamo aspettando questo momento da molto tempo”.