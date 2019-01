Maradona, il manager rivela: “Sarà operato nei prossimi giorni. Napoli? Un anno e mezzo fa…”

Ha fatto preoccupare tutti, ma adesso l’allarme è ufficialmente rientrato, come lui stesso ha annunciato. Diego Armando Maradona sta meglio dopo l’emorragia gastrica ed è pronto a tornare subito in Messico alla guida dei suoi Dorados.

Prima però, come conferma il suo manager, dovrà fare i conti con un’operazione che lo rimetterà in sesto e gli permetterà di affrontare i prossimi impegni da tecnico del club messicano. Intervenuto a Radio Marte, Stefano Ceci, manager del Pibe de Oro, ha chiarito la situazione di salute e ha rivelato anche un importante retroscena che avrebbe potuto legare, più di quanto non lo sia giù adesso, Maradona al Napoli.

COME STA – “Diego ci mette sempre in allarme, ma poi subito lo fa rientrare. Da una settimana faceva dei controlli per seguire il bypass gastrico. Nei prossimi giorni Diego dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, ma nulla di grave. Doveva partire a giorni per il Messico, ma la sua partenza è, chiaramente, posticipata. Stasera io partirò per l’Argentina, lunedì o martedì lui sarà operato”.

RETROSCENA – Maradona al Napoli è un sogno per molto. Un qualcosa che si sarebbe potuto realizzare non tanto tempo fa: “Lui al Napoli? Un anno e mezzo fa c’è stata la possibilità di avviare una collaborazione, ma poi tutto è saltato perché Diego ha cominciato ad allenare. Speriamo però che le strade tra il Napoli e Maradona si incrocino di nuovo presto”.