Maradona ricoverato in ospedale in Colombia: ecco perché

Diego Armando Maradona è stato ricoverato in un ospedale colombiano nella città di Cali per un problema al ginocchio sinistro. Secondo quanto riporta il The Sun, la leggenda argentina ha sofferto di dolori alle ginocchia per quattro mesi e si è sottoposta a test in Colombia prima dell’avventura nel Mondiale di Russia che lo vede protagonista come commentatore tecnico per la trasmissione From the 10’s Hand in onda su Telesur, rete televisiva venezuelana. Questi problemi potrebbero non consentire all’ex campione di far parte della spedizione mondiale.



LE CONDIZIONI – L’ex campione argentino è stato sottoposto ad alcuni test, e ne effettuerà degli altri, per i problemi accusati alle ginocchia, specie quello della gamba sinistra. Il medico, lo stesso che lo operò 17 anni fa, German Ochoa ha rassicurato sulle condizioni del paziente ma non si è ancora espresso in maniera chiara. Il dottore si è detto in attesa di ulteriori dati per definire il quadro completo: “Si tratta di un check-up generale con particolare attenzione alle ginocchia. Stiamo facendo valutazioni e le necessarie immagini diagnostiche, risonanza e test di laboratorio. Stiamo facendo di tutto per vedere lo stato delle sue ginocchia e delle articolazioni e da quello decideremo se operare o meno”.

