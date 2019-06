Mbappé da record: gol numero 100 in carriera, meglio di CR7 e Messi

Un vero e proprio enfant prodige. Con la rete segnata all’11esimo minuto del match della sua Francia contro Andorra, Kylian Mbappé ha raggiunto quota 100 reti fra i professionisti. Un record incredibile perché l’attaccante del Paris Saint-Germain lo ha fatto all’età di 20 anni e 173 giorni, e, soprattutto, in sole 180 partite disputate in carriera.

Il dato tiene conto, oltre che delle gare giocate con i vari club, anche di quelle con la nazionale maggiore. Il campione del mondo francese si è tolto una grande soddisfazione: con la sua rete, che è valsa la prima delle quattro segnature della sua Nazionale, Mbappé è riuscito a fare di gran lunga meglio di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il portoghese aveva toccato quota 100 reti a 22 anni e 356 giorni, mentre l’argentino aveva realizzato tale cifra a 22 anni e 97 giorni. Nel dettaglio Mbappè ha realizzato 27 reti col Monaco, 60 con il Paris Saint-Germain e 13 con la Nazionale francese.

MERCATO – Numeri da capogiro per la stellina francese che, da diverse settimane, è al centro dei classici tormentoni di mercato. In modo particolare l’accostamento al Real Madrid di Zidane continua a tenere banco. Al termine della gara contro Andorra, però, Mbappé ha voluto rilasciare qualche breve dichiarazione proprio a tal proposito: “Mi chiedete sempre la stessa cosa, ma non è il momento di parlare del Real Madrid”.