Napoli, James Rodriguez si può grazie a…Ospina

Le voci delle scorse ore trovano conferma: James Rodriguez è sempre più vicino al Napoli. Alla mossa di Carlo Ancelotti, che avrebbe parlato in prima persona con Jorge Mendes, procuratore del trequartista, adesso si aggiunge anche l’asso nella manica che riguarda i rapporti di parentela tra il colombiano e David Ospina, portiere azzurro.

Come riporta Il Mattino, oltre alla prima offerta sul tavolo del Real Madrid, detentore del cartellino di Rodriguez, trapela ottimismo anche a seguito dei legami tra la famiglia del calciatore e quella del portiere del Napoli Ospina. Infatti, la sorella dell’estremo difensore, Daniela, è stata sposata con il campione colombiano. E l’ex moglie e, soprattutto, la figlia di James Rodriguez hanno potuto già manifestare il proprio gradimento per la città andando a trovare proprio “lo zio” nei mesi precedenti. Questo retroscena non è assolutamente da sottovalutare e potrebbe incidere sulla buona riuscita dell’operazione.