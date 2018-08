Napoli, l’ex Montervino: “Questo scetticismo mi ricorda l’inizio dell’era Sarri, ma dopo…”

L’arrivo di Carlo Ancelotti, una campagna acquisti non all’altezza delle aspettative e soprattutto un pre campionato deludente in cui sono arrivati diversi risultati negativi. Il nuovo Napoli post Sarri non convince e sono già arrivate le prime critiche verso la squadra. Chi, invece, non è d’accordo con questo allarmismo verso l’ambiente partenopeo, è l’ex capitano Francesco Montervino, che, intervenuto a Radio Crc, ha voluto dire la sua in merito alla situazione del Napoli e alla stagione che sarà.

CAMBIAMENTO – “Con tutte questa delusione mi sembra di tornare indietro di 3 anni quando iniziò l’era Sarri e nelle prime partite ci fu uno sciacallaggio perché eravamo un po’ preoccupati e diffidenti. Questa volta però c’è una grande differenza, questa squadra almeno negli uomini è riconosciuta come una squadra di qualità. Purtroppo eravamo abituati al gioco di Sarri, un gioco spumeggiante che divertiva, ora c’è un cambio totale di mentalità, soprattutto nella fase difensiva, dove intravede un discorso più individuale e meno di reparto, servirà un periodo di adattamento ma dobbiamo essere fiduciosi”.