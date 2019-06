Napoli, svaligiata l’abitazione di Sepe. La moglie: “Dovete morire!”

Disavventura per Luigi Sepe, portiere del Napoli nell’ultima stagione in prestito al Parma. L’estremo difensore, rientrato in Campania in questi giorni, si è visto svaligiare il proprio appartamento da alcuni ladri. A renderlo noto la moglie del calciatore, che, attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, ha manifestato tutta la sua rabbia.

SFOGO – In una di queste, si vedono i due ladri, con indosso un cappello, ripresi dalle telecamere a circuito chiuso e la donna che esclama “sì pure strun…”. In un’altra, la moglie di Sepe ha mostrato il disordine nell’abitazione dopo il furto, accompagnando il tutto con un duro sfogo: “Avete mai visto dei ladri entrare in casa e preparare le valigie con le tue cose? Profumi, scarpe, borse, vestiti, oro: io sono schifata. Una cosa è certa: molte cose vi sono rimaste in gola perché non avete avuto abbastanza tempo e perché pensavate di trovare altro. Per il resto, poi, voi dovete morire!”.