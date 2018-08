Parma, Faggiano: “Da noi Grassi sarebbe valorizzato. Con il Napoli ottimi rapporti. Su Balotelli…”

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è intervenuto nel corso della trasmissione Si gonfia la rete in onda su Radio Crc. Il dirigente ha parlato del mercato e delle vicende legate ad alcuni giocatori in orbità gialloblù tra cui Grassi e anche Mario Balotelli, accostato di recente al club ducale.

GRASSI – “Grassi è ambito da tante squadre, secondo me ha bisogno di giocare con continuità per poi farsi trovare pronto l’anno prossimo per il Napoli, Parma può essere davvero una bella opportunità per lui, i rapporti con il Napoli sono sempre ottimi, speriamo di riuscire a prenderlo per valorizzarlo”.

BALOTELLI – “Solo una suggestione, non possiamo arrivare a spendere quelle cifre, in ogni caso faremo un colpo per reparto. Il Napoli invece sta facendo un mercato oculato, ma mi aspetto una sorpresa negli ultimi giorni”.