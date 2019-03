P&P Sport Management, partnership esclusiva con Stefano Marchesi

Nuovo importante accordo raggiunto dalla P&P Sport Management. In queste ore, è stata infatti ufficializzata la partnership esclusiva con il PR ed esperto di comunicazione sportiva Stefano Marchesi, riguardante la gestione di comunicazione, immagine e pubbliche relazioni del gruppo. Un’intesa trovata sulla base di un progetto quadriennale, che durerà fino al 31 dicembre 2022.

Queste le parole di Federico Pastorello, CEO di P&P Sport Management: “La nostra è una struttura in continua evoluzione che necessitava di specializzarsi ulteriormente in questo ambito, in modo da mantenere uno standard di altissimo livello per i nostri assistiti e ottimizzare le relazioni con i media europei e internazionali. È un rapporto professionale che nasce da una conoscenza personale che dura da oltre vent’anni. La stima professionale e la fiducia reciproca ci hanno portati in modo naturale ad unire le forze e le competenze per fare un salto di qualità importante in un settore altamente competitivo come il calcio, che oggi richiede sempre di più professionalità e specializzazione”.

Parole alle quali fanno eco quelle di Stefano Marchesi: “Essere stato scelto come partner da una realtà di primissimo piano a livello internazionale è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione. È iniziato un percorso di collaborazione sul medio-lungo termine che, per entrambi, rappresenta un nuovo punto di partenza. Questa partnership alza ulteriormente l’asticella in un settore estremamente selettivo, nel quale la cura di ogni dettaglio fa la differenza tra un ottimo calciatore e un top player. Una sfida affascinante e stimolante, sia per noi che per i nostri assistiti. Sono certo che ci toglieremo enormi soddisfazioni”.