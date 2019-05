Questione di…cuore: Sampaoli dice no al Real Betis per evitare il Siviglia

Jorge Sampaoli è sicuramente uno degli allenatori più chiaccherati del panorama calcistico. La sua avventura alla guida della Nazionale argentina è stata spesso ricca di imprevisti e discussioni.

Ora, al Santos, le cose sembrano andare decisamente bene, ma a far parlare ancora di lui è un’altra questione che potremmo definire…di cuore. Come scrive la Gazeta Esportiva, l’allenatore argentino è stato contattato dal Real Betis per il ruolo di tecnico appunto. La sua risposta è stata negativa e il motivo e alquanto particolare. Sembra, infatti, che il rifiuto sia legato non tanto al contratto in essere che lo lega al Santos, bensì al suo desiderio di non trovarsi ad affrontare il derby con il Siviglia, sua ex squadra e storica rivale del Betis.

Sampaoli, infatti, ha allenato il club andaluso per una stagione nel 2016-2017.