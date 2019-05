Rangers Glasgow, vacanze…dolorose per Dorrans: picchiato a Ibiza in compagnia della famiglia

Disavventura per il centrocampista dei Rangers Glasgow Graham Dorrans: mentre si trovava ad Ibiza in vacanza è stato vittima di un’aggressione.

L’episodio è avvenuto ieri notte e i giocatore era in compagnia anche della famiglia.

Il calciatore si trovava in vacanza nell’isola insieme al compagno di squadra Ryan Jack e le rispettive mogli, e non avrebbe mai pensato che una serata piacevole si potesse trasformare in un incubo: come mostrato sui social media da diverse foto postate dalla moglie di Jack e non solo, durante la serata qualcuno avrebbe aggredito Dorrans. L’esito del “pestaggio”, è stato reso noto su Twitter dove è stato fatto circolare un filmato che mostra il 32enne ricevere tutti i soccorsi del caso. Secondo quanto riporta Sky Sports, l’aggressione sarebbe avvenuta fuori da un bar. Dorrans è stato trasportato in ospedale. La dinamica ancora non è chiara anche se qualcuno parla di un aggressione avvenuta fuori da un bar e Dorrans colpito in testa da una bottiglia.I Rangers non hanno ancora espresso commenti sull’episodio.