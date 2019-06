Real Madrid, l’acquisto di Mendy in dubbio: emersa un’anomalia all’anca

Il mercato del Real Madrid potrebbe avere un primo problema. Dopo l’acquisto di Militao, quello di Jovic ed infine Hazard, l’arrivo di Ferland Mendy dal Lione potrebbe saltare. Il motivo? Dalle prime visite mediche è stato messo in evidenza un problema all’anca.

SLITTA – Prima di diventare un giocatore del Real Madrid Mendy dovrà, quindi, sostenere delle seconde visite mediche. Secondo quanto riportato da AS, prima di ufficializzare l’affare, che dovrebbe concrettizzarsi per circa 48 milioni di euro, il giocatore dovrà sottoporsi ad un altro test medico dopo quello effettuato lo scorso 4 giugno. Come detto, infatti, nel corso del primo esame è emersa la presenza di una anomalia all’anca. Secondo quanto fatto trapelare dall’entourage del giocatore si sarebbe trattato di un errore e la conferma arriverà dalle visite programmate per il prossimo 12 giugno. Intanto il giocatore scenderà in campo martedì sera con la maglia della Francia nella sfida contro Andorra. Le seconde visite mediche dovrebbero essere effettuate nella giornata di mercoledì.