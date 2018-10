Salvini: “Forze dell’ordine? Siano i club a pagare il loro servizio”

Nel corso di una diretta trasmessa su Facebook, il vice premier nonché Ministro degli Interni Matteo Salvini, direttamente dal tetto del Viminale, ha annunciato una proposta riportata da Calcioefinanza.it: “Ogni domenica sono impiegate migliaia di forze dell’ordine per mantenere la sicurezza all’interno degli stadi, le quali sono pagate da noi stessi che ci rechiamo a vedere una partita. Non è giusto che siamo noi italiani a pagare. Per questo chiederei ad ogni società di destinare il 5-10% dell’incasso dei biglietti per la gestione dell’ordine pubblico”.