Sampdoria, Barreto: “Qui per aiutare i giovani a crescere. Futuro? Mi intriga l’idea di allenare..”

Edgar Barreto, centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Secolo XIX. L’esperto paraguaiano classe ’84 ha detto la sua riguardo alla nuova stagione che aspetta i blucerchiati, il possibile cambio ruolo e i nuovi arrivati in casa doriana senza dimenticare uno sguardo al futuro nel quale vedrebbe di buon occhio la carriera da tecnico.



PER AIUTARE – “Sono molto felice del rinnovo, è stata una testimonianza di fiducia da parte della società alla mia età. Sono rimasto per dare il mio contributo come sempre ma anche per dare una mano ai giovani a crescere. Il ruolo di regista? L’ho già fatto al Palermo, rispetto alla mezzala cambiano i movimenti, l’aggressività, la posizione e l’atteggiamento senza palla. Allenatore in futuro? È una cosa che mi intriga, ci sto pensando”.