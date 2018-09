Sampdoria-Napoli, i convocati di Carlo Ancelotti

Si chiude il primo mini-ciclo di partite prima della sosta per dar spazio alle nazionali ed in particolare alla neonata Nations League. Domani sera scenderanno in campo, tra le altre, Sampdoria e Napoli. Per i partenopei si tratta della terza sfida di questo inizio di campionato di Serie A, mentre come ormai risaputo, i blucerchiati sono alla seconda partita, avendo saltato l’esordio contro la Fiorentina a causa della tragedia che ha sconvolto la città di Genova. Per il Napoli di Carlo Ancelotti si tratta di un vero e proprio banco di prova, essendo alla ricerca della terza vittoria consecutiva dopo i successi ottenuti all’Olimpico contro la Lazio ed in casa contro il Milan, entrambi in rimonta. Trovare la terza vittoria in altrettante gare, consentirebbe agli azzurri di affrontare la sosta con maggiore leggerezza, in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League. Per la Sampdoria di mister Giampaolo, esordio di campionato negativo: sconfitta a Udine per 1-0 contro la squadra di Velazquez. I blucerchiati cercheranno di ripartire, ma contro un team rodato come quello di mister Ancelotti sarà molto complicato.

TENSIONI – Nella scorsa stagione, Sampdoria-Napoli si è disputata in un clima abbastanza acceso. Ad un certo punto della partita, il direttore di gara ha interrotto il gioco su richiesta di Maurizio Sarri, il quale si sarebbe lamentato dei cori discriminatori intonati dai tifosi sampdoriani nei confronti dei napoletani. In campo è sceso anche il presidente blucerchiato, Massimo Ferrero, che si è rivolto verso la curva tentando di convincere i supporters della Sampdoria ad interrompere tale scempio. Il match è poi ripreso, terminando 2-4 in favore del Napoli. Che clima ci sarà quest’anno a Marassi?

CONVOCATI – Sono in totale 24 i convocati di Carlo Ancelotti. Di seguito riportato l’elenco completo:

Portieri: Ospina, Karnezis, D’Andrea

Difensori: Albiol, Malcuit, Koulibaly, Chiriches, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj.

Centrocampisti: Allan, Rog, Diawara, Zielinski, Fabian Ruiz, Hamsik.

Attaccanti: Verdi, Callejon, Ounas, Insigne, Mertens, Milik.