Sarri, altro che medaglia: fa festa con un…sigaro

Un trionfo meritato, quello ottenuto dal Chelsea di Maurizio Sarri. Il 4-1 all’Arsenal regala l’Europa League ai Blues e il primo trofeo in assoluto per il tecnico toscano.

E quale modo migliore per festeggiare se non un bel sigaro? L’allenatore ex Napoli, infatti, nel bel mezzo dei festeggiamenti in campo per il trionfo appena ottenuto si è isolato per qualche secondo per “ammirare” e scartare, con un bel sorriso pieno di soddisfazione, un sigaro che presumibilmente conservava proprio nel caso di vittoria. Curiose le reazioni dei giocatori del Chelsea e, soprattutto, quelle dei tifosi.

In campo si vedono Barkley e Pedro che se la ridono, mentre sui social, come scrive il Sun, nonostante spesso il gesto di fumare la sigaretta sia stato spesso criticato, gli concedono questo lusso. “Un sigaro…più che meritato”, scrivono i tifosi inglesi euforici per il trionfo.