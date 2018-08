Arrampicata sportiva: quale attrezzatura scegliere per iniziare

Se siete in cerca di avventura, emozioni estreme e scenari da sogno, sappiate che c’è uno sport che coniuga tutto questo: l’arrampicata. Si tratta di un’attività che negli ultimi anni sta uscendo dalla cerchia ristretta dei professionisti e degli appassionati, facendosi conoscere anche al grande pubblico Non importa che la si pratichi in falesia o all’interno di centri specializzati: l’arrampicata, o climbing inglese, garantisce soddisfazioni enormi e un’esperienza indimenticabile. E non c’è bisogno di sottolineare come il nostro paese sia pieno di luoghi fantastici in cui poter praticare questo ed altri sport sullo sfondo di paesaggi mozzafiato.

L’arrampicata richiede una grande dedizione e un allenamento costante (si tratta di uno sport full body, perché attiva tutti i muscoli). Non spaventatevi, però: il climbing, a differenza di quello che si potrebbe pensare, è praticabile da chiunque, senza limiti d’età. Questo perché ci si può arrampicare scegliendo le pareti più adatte al proprio livello di allenamento, sia in indoor che in outdoor in falesia.

C’è una componente importantissima di questo, però, a cui bisogna prestare la massima attenzione: l’attrezzatura. Un equipaggiamento scadente, o tenuto in cattive condizioni, senza la necessaria manutenzione, può compromettere l’esperienza e, naturalmente, costituisce un serio pericolo, specialmente se si pratica in outdoor. Per potersi affacciare a questo sport, una delle prime cose da tenere in considerazione è proprio l’attrezzatura. Quali sono gli accessori indispensabili, e come si fa a scegliere quelli più adatti per chi vuole iniziare?

Innanzitutto, la prima regola è accertarsi che tutto sia a norma. L’attrezzatura per l’arrampicata deve recare speciali certificazioni (CE e UIAA) che devono comparire sulle confezioni e garantiscono la tenuta dell’oggetto. Se queste mancano, non acquistate nulla. Detto questo, da dove iniziare? Andiamo con ordine. Le corde sono uno degli strumenti base per la sicurezza degli atleti. Le corde per arrampicata sono costruite in maniera tale da distendersi in caso di strattoni violenti, così da evitare strappi e, conseguentemente, possibili infortuni nel caso si perdesse la presa. Esistono varie tipologie di corde (per alpinismo o per climbing): per l’arrampicata vengono utilizzate le corde “intere”, facilmente riconoscibili perché contrassegnate con il numero 1. La manutenzione delle corde deve essere molto frequente: bisogna ispezionarle spesso, in modo da individuare subito eventuali danni e, in questo caso, sostituirle al più presto.

Altro componente fondamentale sono i cordini e le fettucce. I cordini vengono utilizzati per i nodi di sicurezza, mentre le fettucce servono per fissare saldamente i ganci di ancoraggio alla parete da scalare. In questo caso, il discrimine fondamentale è dato dai materiali. I più usati sono il kevlar (particolarmente adatto per i nodi autobloccanti, ma con il neo di soffrire molto l’attrito prolungato sulla parete) e il dyneema (resistente allo sfregamento sulla roccia, ma poco consigliato per la creazione di nodi). La scelta fra questi due materiali dipende quindi dal tipo di parete che si affronta, ed è bene chiedere a un esperto per farsi consigliare al meglio.

Lo scopo dell’ imbragatura è quello di “agganciare” il corpo dell’atleta alla corde di sicurezza. Così facendo, si evita di far gravare la forza dello strappo in caduta su un solo punto del corpo, riducendo il rischio di infortuni e danni. Le imbragature possono essere a imbrago basso o a imbrago completo. Le prima sono composte da cintura e cosciali, e sono le più adatte per l’arrampicata sportiva. Le seconde avvolgono anche le spalle, e sono pensate per l’alpinismo o per i casi in cui ci sia bisogno di portare uno zaino durante l’ascensione. Per scegliere l’imbragatura bisogna affidarsi soprattutto alla sensazione di comodità che questa garantisce. E’ buona norma provare i vari tipi di imbragatura prima di acquistarne una.

Non posso mancare le scarpette da arrampicata, che servono a proteggere il piede garantendo allo stesso tempo la massima presa possibile per le dita sugli appigli. Le scarpette all round sono caratterizzate dalla suola rigida e un certo grado di imbottitura. Sono ottime per chiunque, data la comodità e la capacità di adattarsi a quasi tutte le superfici. Le “ballerine” hanno una maggiore morbidezza e sono indicate soprattutto per gli arrampicatori esperti, perché consentono di avere una sensibilità maggiore e quindi una presa migliore in fase di scalata. Sul sito specializzato Addnature è possibile confrontare i tantissimi modelli disponibili, che si distinguono per materiali e tipologia di allacciatura. Come per l’imbragatura, anche qui il discrimine fondamentale è la comodità, con un occhio di riguardo alla sensibilità per una maggior presa sulla parete.

Altro accessorio indispensabili sono i moschettoni. Si tratta di anelli di metallo che hanno la funzione di collegamento fra i diversi elementi dell’attrezzatura. Due moschettoni uniti formano i rinvii, che servono a tenere in sicurezza le corde, riducendo le vibrazioni e fissando gli ancoraggi.

Come avrete capito, prepararsi a entrare nel mondo del climbing non è immediato, e richiede una buona preparazione. Le soddisfazioni, però, saranno davvero tante.