Uno Schumacher entra dopo tanti anni nell’albo d’oro di un campionato. Si tratta di Mick Schumacher, 19enne figlio del grande Michael che a Hockenheim ha conquistato il titolo di campione d’Europa del campionato di Formula 3 con la Prema: il 2° posto in gara-2 dopo un incidente della prima manche lo rende irraggiungibile per il rivale Ticktum. Ora per lui probabile il salto in F.2.