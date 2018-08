Europei Nuoto: oro della Quadarella nei 400 sl.

Tris di medaglie d’oro per Simona Quadarella agli Europei di nuoto di Glasgow. Dopo le vittorie negli 800 e nei 1500, la 19enne romana ha trionfato anche nei 400 stile libero con il tempo di 4’03”35. L’azzurra si è imposta dopo un testa a testa serrato con l’ungherese Ajna Kesely, argento in 4’03”57. Il podio è completato dalla britannica Holly Hibbot (4’05”01). Per l’Italia è anche la terza medaglia d’oro della giornata dopo quelle di Piero Codia nei 100 farfalla e di Margherita Panziera nei 200 dorso.