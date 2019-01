Ex compagno di squadra di Michael Schumacher si prende cura del figlio Mick

L’ex campione del mondo di Formula 1 Nico Rosberg ha consigliato a Mick Schumacher di non farsi travolgere dall’entusiasmo peri successi ottenuti. “Tutti noi dobbiamo fare in modo di non creare troppe pressioni e non preoccuparci troppo di lui”, ha detto Rosberg prima del cinquantesimo compleanno di Michael Schumacher. L’anno scorso, Mick Schumacher è diventato campione europeo in Formula 3 e inizierà la nuova stagione in Formula 2. L’attenzione dei media per il figlio Schumacher di 19 anni dovrebbe quindi continuare a crescere. “È difficile isolarsi troppo quando tutta la Germania lo sta guardando. È importante per lui che non perda la gioia di guidare “, ha detto Rosberg.