Grant Holt è salito sul ring vestito in borghese, senza l’uniforme da wrestler. Ma lui, 37 anni, è stato l’ultimo uomo a rimanere in piedi sul quadrato. Dopo una ventennale carriera da calciatore, Holt ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo per salire sui palchi scenici del mondo del wrestling. E che esordio! Nella notte, l’ex giocatore di Nottingham Forest e Norwich, tra le altre, ha disputato la World Association of Wrestling, una competizione di 40 uomini. Holt ha resistito ed è rimasto in piedi fino all’ultimo, stendendo l’avversario finale con una splendida mossa lanciandosi dalla corda del ring. Una freddezza straordinaria, come dimostra il video postato dalla BBC Radio Norfolk che dimostra come Grant Holt, oltre 150 reti in oltre 400 presenze ufficiali, abbia deciso di intraprendere, in silenzio da gentleman inglese una strada molto particolare ed inaspettata.