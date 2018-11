F1 GP Brasile: griglia, orario partenza e dove seguirlo in tv

Oggi sul circuito di Interlagos (4.309 metri) si corre il GP del Brasile, ventesimo appuntamento iridato (su 21) del 2018. Gara (con il via alle 18.10) in diretta tv su Sky Sport F1 HD e in chiaro su TV8 (canale 8).

La griglia di partenza

Prima fila: 1. Lewis Hamilton (Gb/Mercedes) 1’07″281; 2. Sebastian Vettel (Ger/Ferrari) 1’07″374.

Seconda fila: 3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1’07″441; 4. Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) 1’07″456.

Terza fila: 5. Max Verstappen (Ola/Red Bull) 1’07″778; 6. Marcus Ericsson (Sve/Sauber) 1’08″296.

Quarta fila: 7. Charles Leclerc (Fra/Sauber) 1’08″492; 8. Romain Grosjean (Fra/Haas) 1’08″517.

Quinta fila: 9. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso) 1’09″029; 10.Kevin Magnussen (Dan/Haas) 1’08″659.

Sesta fila: 11.Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull 1’07″780; 12.Sergio Perez (Mes/Force India) 1’08″741.

Settima fila: 13.Nico Hulkenberg (Ger/Renault) 1’08″834; 14.Sergey Sirotkin (Rus/Williams) 1’10″381.

Ottava fila: 15.Carlos Sainz (Spa/Renault) 1’09″269; 16.Brendon Hartley (Nzl/Toro Rosso 1’09″280.

Nona fila: 17.Fernando Alonso (Spa/McLaren) 1’09″402; 18.Esteban Ocon (Fra/Force India) 1’08″770.

Decima fila: 19.Lance Stroll (Can/Williams) 1’09″441; 20.20Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren) 1’09″601.

CLASSIFICA MONDIALE

Piloti

1. Hamilton (GB-Mercedes) 358 punti, campione del mondo 2018;

2. Vettel (Ger-Ferrari) 294

3. Raikkönen (Fin-Ferrari) 236

4. Bottas (Fin-Ferrari) 227

5. Verstappen (Ola-Red Bull) 216

6. Ricciardo (Aus-Red Bull) 146

7. Hülkenberg (Ger-Renault) 69

8. Pérez (Mes-Racing Point) 57

9. Magnussen (Dan-Haas) 53

10. Alonso (Spa-McLaren) 50

11. Ocon (Fra-Racing Point) 49

12. Sainz (Spa-Renault) 45

13. Grosjean (Fra-Haas) 31

14. Gasly (Fra-Toro Rosso) 29

15. Leclerc (Mon-Sauber) 27;

16. Vandoorne (Bel-McLaren) 12

17. Ericsson (Sve-Sauber) 9

18. Stroll (Can-Williams) 6

19. Hartley (N.Zel-Toro Rosso) 4

20. Sirotkin (Rus-Williams) 1.

Costruttori

1. Mercedes 585 p; 2. Ferrari 530; 3. Red Bull 362; 4. Renault 114; 5. Haas 84; 6. McLaren 62; 7. Racing Point F.I. 47; 8. Sauber 36; 9. Toro Rosso 33; 10. Williams 7.

MERCEDES IRIDATA SE…

La Mercedes può vincere il titolo costruttori se: a) vince; b) ottiene un 2o e un 5o posto; c) finisce al 3o e al 5o posto e la Ferrari non fa doppietta; d) conclude al 3o e 6o posto e una rossa non fa meglio di 5o; f) se la Ferrari non raccoglie 12 punti in più.

PROSSIMO GP

Abu Dhabi il 25 novembre.