F1 GP Canada, griglia partenza e orario del semaforo verde

Partirà davanti a tutti questa sera nel Gp del Canada di Formula 1 Sebastian Vettel, che ha fatto segnare il nuovo record della pista (1:10.764 minuti). Alle spalle c’è Bottas della scuderia tedesca, poi Verstappen, Lewis Hamilton sulla Mercedes, Kimi Raikkonen sulla Ferrari e Daniel Ricciardo sulla Red Bull. L’ultimo successo della Ferrari in Canada risale al 2004, ad opera di Michael Schumacher, che è stato anche l’ultimo pilota della Rossa a partire dalla pole position (nel 2001). La gara partirà alle 20.10 e sarà visibile in diretta su Sky Sport F1, mentre la differita andrà in onda sul canale gratuito TV8 dalle 21.30.

Questa la griglia di partenza: