F1 GP Montecarlo: orari qualifiche, partenza e tv con sorpresa

Il GP di Montecarlo di F1 è probabilmente la corsa più affascinante del circus. Oggi è cominciata la bagarre con la prima sessione delle prove libere dominate da Lewis Hamilton che questa mattina ha ottenuto il miglior tempo. In corso le seconde prove poi domani la pausa per ritornare in pista sabato per la pole. Sul circuito di Montecarlo il campione del mondo della Mercedes ha girato in 1’12″106, precedendo la Red Bull di Max Verstappen (+0.059) e l’altra Mercedes di Valtteri Bottas (+0.072). Quarto e quinto tempo per le Ferrari con il monegasco Charles Leclerc (+0.361) che ha preceduto il tedesco Sebastian Vettel (+0.717). Completano la top ten Pierre Gasly (Red Bull), Nico Hulkenberg (Renault), Kevin Magnussen (Haas), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing) e Romain Grosjean (Haas). Dodicesimo l’italiano dell’Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi (+1.331).

COME SEGUIRLO IN TV – Tutti i live, al solito, sono disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite), qualifiche e gara saranno inoltre trasmesse in diretta e in chiaro su Tv8 (canale 8 del digitale). La possibilità di vederlo in diretta, non solo per gli abbonati della piattaforma satellitare, è la sorpresa più bella per gli appassionati di Formula Uno.

Questo il programma del week end:

Sabato 25 maggio

Ore 12: Prove Libere 3

Ore 15: Qualifiche (diretta in chiaro anche su Tv8)

Domenica 26 maggio

Ore 15.10: Gara (diretta in chiaro anche su Tv8)