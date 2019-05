Dominio Mercedes nelle qualifiche del Gp di Spagna di Formula 1. Pole di Valtteri Bottas al Montmelò, il finlandese della Mercedes ha girato in 1’15”406 precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo tempo e seconda fila per la Ferrari di Sebastian Vettel che ha chiuso davanti alla Red Bull di Verstappen. Quinto tempo per l’altra Rossa di Charles Leclerc.