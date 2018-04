F1, Lauda: “Accorciare la durata massima dei GP a 90 o a 100 minuti”

Il direttore non esecutivo della scuderia Mercedes, tre volte campione del mondo Niki Lauda, ha espresso la sua opinione su un possibile cambiamento del formato delle gare di Formula 1 visto che quelle che durano molto a lungo sono poi noiose in tv. Al momento, la gara può durare non più di due ore di tempo, e la loro lunghezza è di poco più di 305 chilometri (ad eccezione del Gran Premio di Monaco). Secondo Lauda, ​​sarebbe possibile stabilire un limite più rigido alla durata delle gare. “Io sarei per abbassare il tetto massimo a 100 o 90 minuti. La gara di due ore a Singapore e Monte Carlo è difficile da “vendere”, se durano due ore e non succede niente.”