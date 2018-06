F1, super Vettel in Canada: pole position e record della pista

La Ferrari ritrova il feeling antico con il circuito “Gilles Villeneuve” dell’isola di Notre Dame a Montreal, teatro del Gp del Canada, e strappa una straordinaria pole position grazie a Sebastian Vettel. Il pilota tedesco riporta la Rossa davanti a tutti a Montreal 17 anni dopo Schumacher (l’ultima vittoria della Ferrari qui è datata 2004) e precederà Bottas, Verstappen, Hamilton e Raikkonen. Ferrari subito a proprio agio, fin dal Q3, non superato da Gasly, Stroll, Sirotkin, e Grosjean, mentre nella fase successiva delle qualifiche sono venute prepotentemente fuori le Red Bull degli scatenati Verstappen e Ricciardo, autore del primo di una serie di record della pista con 1:11.434, subito ritoccato dalla Mercedes di Bottas (1:10.857), assai più convincente di un Hamilton che ha invece faticato a prendere confidenza con le gomme.

Q2 fatale a Magnussen, Hartley, Leclerc, Alonso e Vandoorne, poi l’appassionante lotta alla pole con il testa a testa tra Vettel, Verstappen e Bottas. Alla fine la spunta il ferrarista, che abbassa due volte il primato della pista, prima con 1:10.776 e poi con il tempo di 1:10.764 che vale il primo posto per un’incollatura su Bottas e per la Ferrari il sogno di vincere in Canada.

Gp Canada, il circuito “Gilles Villeneuve”