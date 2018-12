F1, Vettel: “Dopo il GP di Singapore il buio e la Ferrari lontana dalla Mercedes”

Nella stagione in cui tutto è andato storto, il pilota della Ferrari Sebastian Vettel vuole ripartire di slancio. Il tedesco prima di riprendere il filo fa un’analisi della stagione appena conclusa: “Bisogna riflettere non su un momento singolo, ma sull’intero anno: sul lavoro svolto, su tutto lo sforzo fatto dalla Ferrari dall’anno scorso ad ora. Abbiamo avuto le nostre chance. La abbiamo sfruttate nella maggior parte dei casi, ma non in tutti. Alla fine non siamo stati abbastanza bravi. Il punto cruciale della stagione è stato il GP di Singapore. Nelle due gare successive non siamo riusciti a tenere il passo della Mercedes. Poi sono successe altre cose che non ci hanno aiutato e abbiamo commesso degli errori che ci hanno impedito di capitalizzare dei risultati”.