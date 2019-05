Ferrari, Leclerc: “Quinto posto in qualifica mi sorprende”

Il pilota della Ferrari Leclerc oggi si è classificato al quinto posto nelle qualifiche del Gp di Spagna di F1. Questo il suo commento dopo i giri a Montmelò: “Non è chiaramente il risultato che speravo di ottenere da questa qualifica. Abbiamo lavorato sodo per cercare il miglior bilanciamento della monoposto che qui è dotata di molte nuove componenti. Sfortunatamente oggi non me la sono potuta giocare per davvero. Nel corso del Q2 sono finito largo in una curva e ho danneggiato la mia vettura sul cordolo. Il team ha fatto un gran lavoro per sistemarla e permettermi di continuare la qualifica, ma dopo quell’uscita il bilanciamento era cambiato rendendomi tutto più difficile. Controlleremo tutto nei minimi dettagli per essere sicuri che la mia SF90 sia in perfette condizioni per la gara di domani. I nostri rivali sono molto forti ma io credo nel nostro potenziale e faremo di tutto per dar loro la caccia”.