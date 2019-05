Ferrari, Vettel: “Siamo contenti ma non siamo contenti…”

L’analisi post qualifiche di Vettel con la sua Ferrari che ha chiuso al terzo posto dietro le Mercedes sul circuito di Montmelò: “Siamo contenti ma non siamo contenti. Intendo dire che la vettura è ben bilanciata, e che credo che gli aggiornamenti che sono stati portati ne abbiano migliorato la guidabilità. Ovviamente però non siamo ancora dove vorremmo perché andiamo molto veloci sul rettilineo ma perdiamo troppo nelle curve lente. Il risultato di tutto ciò è che non siamo davanti e quindi dobbiamo continuare a lavorare. Credo che avere una macchina ben bilanciata ci possa permettere però di fare una bella gara, quindi siamo pronti a dare il massimo nella giornata di domani”.