Formula 1, GP Spagna: orari prove libere, qualifiche e partenza

Tappa in Europa per il circus di F1 con il Gran Premio di Spagna sulla pista di Barcellona. Come avvenuto finora nei quattro precedenti GP, anche stavolta SKY Sport F1 HD trasmetterà in diretta tutte le varie fasi fin dalle prove, mentre TV8 si riserva le differite delle qualifiche e della gara, con ritardi di 3 ore rispetto agli eventi.

Questi gli orari delle varie fasi di gara del weekend F1 in Catalunia.

GLI ORARI TV DEL GP SPAGNA

venerdì 10 maggio

ore 11,00-12,30 prove libere 1 in diretta su SKY

ore 15,00-16,30 prove libere 2 in diretta su SKY

sabato 11 maggio

ore 12,00-13,00 prove libere 3 in diretta su SKY

dalle ore 15,00 qualifiche in diretta su SKY

dalle ore 18,00 qualifiche in differita su TV8

domenica 12 maggio

dalle ore 15,10 GP F1 Spagna (66 giri) in diretta su SKY

dalle ore 18,00 gara in differita su TV8