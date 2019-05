Giro d’Italia, Nibali: “Sono soddisfatto: quella di oggi era una cronometro molto difficile”

Vincenzo Nibali molto soddisfatto del suo debutto al Giro d’Italia. Lo “Squalo” dello stretto oggi nella tappa a cronometro ha fatto un ottimo esordio giungendo terzo. Questo il suo giudizio: “Sono soddisfatto: quella di oggi era una cronometro molto difficile. Conoscevamo bene il percorso: era una tappa divisa un po’ in due parti. Il tempo che fatto segnare e’ buono ma Roglic ha fatto un tempone. Dumoulin? Oggi non ha fatto una prestazione super ma me lo aspetto piu’ in forma piu’ avanti. La corsa e’ lunga: la viviamo giorno dopo giorno. Dobbiamo essere prudenti e restare con i piedi per terra. Il tifo e’ stato molto bello. La Polizia Stradale sta facendo un gran lavoro per garantire la nostra incolumita’.