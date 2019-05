Giro d’Italia, strepitoso Carapaz: vittoria e maglia rosa

L’ecuadoriano della Movistar Richard Carapaz ha vinto la quattordicesima tappa del Giro d’Italia, la Saint-Vincent-Courmayeur autore di una prestazione maiuscola che lo ha visto andare in fuga solitaria e riuscire a tenere botta nelle grandi salite. Per il sudamericano un colpo doppio vincendo tappa e maglia rosa sfilata a Polanc. Ma dietro Carapaz è stato vero spettacolo, con Vincenzo Nibali e Primoz Roglic (con Mikel Landa, Simon Yates e Miguel Angel Lopez) che si sono sfidati in salita senza esclusione di colpi. Alla fine, Yates è riuscito a scappare, arrivando secondo. Dietro di lui Nibali, che riesce a distanziare leggermente Roglic.