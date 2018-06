Comincia bene per Valentino Rossi il MotGp d’Italia sulla pista del Mugello. Il “dottore” ha conquistato la pole position che mancava da Montegi 2006. Per il pilota italiano delle due ruote è la settima pole della carriera al Mugello. Con lui in prima fila partiranno Lorenzo e Vinales. Naturalmente tanta la gioia dei tanti tifosi italiani presenti al Mugello. A 39 anni, Rossi è il pilota più vecchio che ottiene una pole.