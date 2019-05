MotoGp, Francia: vince Marquez davanti a due italiani

Marc Marquez vince in Francia sul circuito di Le Mans. Sotto un cielo coperto e su pista asciutta, anche se non nelle migliori condizioni, lo spagnolo fa il ritmo, respinge al mittente l’ambizioso Miller, ottimo in avvio, e poi detta il passo rendendosi imprendibile per le Ducati. Italia sul podio con Dovizioso e Petrucci, festeggia anche la Ducati che ora mette nel mirino il Mugello dove un anno fa Lorenzo e Dovi fecero doppietta con il forlivese vincitore nel 2017. Quarto Miller, coraggiosissimo a inizio gara, ancora una volta solido Rossi, quinto come in Qatar in una gara abbastanza simile conclusa a pochi decimi dal podio.