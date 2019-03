MotoGp, Gp Qatar: Dovizioso trionfo con giallo, Rossi quinto

Parla italiano la prima tappa del MotoMondiale 2019 classe MotoGp. Sul circuito di Losail, in Qatar, la vittoria è infatti andata ad Andrea Dovizioso in sella alla Ducati, davanti alla Honda di Marc Marquez e a quella di Cal Crutchlow.

Spettacolare il duello tra Dovi e Marquez, che ha vissuto di sorpassi e controsorpassi fino al rettilineo finale, prima che a spuntarla fosse il pilota forlivese.

Vittoria che si è tinta di giallo nel finale perché quattro team hanno presentato reclamo (Honda, Suzuki, Aprilia e Ktm, puntando il dito sullo spoiler presente sulla Ducati, ritenendolo non un’appendice aerodinamica per abbassare la temperatura della gomma posteriore, ma per creare deportanza. Il ricorso è stato respinto.

Quarta la Suzuki di Alex Rins davanti a un ottimo Valentino Rossi, autore di una gran rimonta essendo partito dall’undicesimo posto.

Male invece l’altra Yamaha, quella di Maverick Viñales, che era partito dalla pole position, ma è giunto solo settimo al traguardo, dietro all’altra Ducati di Danilo Petrucci.

Completano la top ten Mir, Nakagami ed Aleix Espargaro.