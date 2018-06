MotoGP, la promessa di Lorenzo: “Nei prossimi due anni correrò”

“Nei prossimi due anni correro'”. Non ha dubbi Jorge Lorenzo sul suo futuro in MotoGP. Il cinque volte campione del mondo vorrebbe rimanere in Ducati, anche se sembra che il suo rapporto con la casa di Borgo Panigale sia ormai concluso. “Oggi posso parlare del mio futuro e che correro’ per i prossimi due anni, non mi ritirero’ e saro’ con una moto competitiva” dice il mallorchino ai SkyMotoGP. “Sono triste perche’ sarebbe un peccato buttare via due anni con la Ducati, perche’ abbiamo lavorato tanto, ma non dipende da me. Questo GP e’ molto importante, ma il risultato di domenica non influira’ sul mio futuro. La notizia a Montmelo'” aggiunge Lorenzo, che i rumors vorrebbero tornare in sella alla Yamaha. Su questa possibilita’ Valentino Rossi, sempre a Sky, ha detto: “Lui e’ un grande pilota, sara’ dura se dovesse tornare. In passato ha dimostrato di essere veloce in Yamaha. Ma la situazione e’ simile a quest’anno con Zarco che va molto forte, poi anche Maverick (Viñales, ndr). In Yamaha ci sono sempre dei top rider, dei piloti molto competitivi”.