F1, a Montreal strepitosa pole di Vettel: beffato Hamilton, terzo Leclerc

Sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal, in Canada, va in scena il settimo impegno del Mondiale 2019 di Formula1. Alle ore 20, ora italiana, si sono svolte le qualifiche del Gran Premio, che hanno visto la Ferrari risorgere con una straordinaria pole position di Sebastian Vettel. Battaglia fino all’ultimo millesimo con Hamilton, ma finalmente la gioia è per la rossa: Seb per la prima volta in stagione partirà davanti a tutti. Secondo posto per l’inglese della Mercedes, distante solo 2 decimi, e terzo per l’altro ferrarista Leclerc, che senza il leggero lungo dell’ultimo giro sarebbe anche partito più avanti. Solo sesto Bottas, compagno di Hamilton, che nel primo tentativo del Q3 è andato in testacoda e ha dovuto rifare il tempo daccapo. In mezzo ci sono Ricciardo (Renault) e Gasly (Red Bull).

Comincerà dal dodicesimo posto invece Max Verstappen, che alla fine del Q2 non ha potuto tentare l’ultimo assalto al Q3 a causa dell’incidente occorso alla Haas di Magnussen: tocco con la posteriore destra al Muro dei campioni e schianto vigoroso dalla parte opposta, distruggendo gran parte della monoposto. Per fortuna il pilota è uscito illeso, la terza parte delle qualifiche è stata ritardata di circa 20 minuti.